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23 марта, 11:24

В Петербурге стартовал проект по оказанию психологической помощи бойцам СВО

<p>Участники специальной военной операции. Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-03-23/v-peterburge-startoval-pilotnyy-proekt-po-okazaniyu-psihologicheskoy-pomoschi-voennosluzhaschim-vernuvshimsya-iz-zony-svo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник" </a>/ Дмитрий Фуфаев</p>

Участники специальной военной операции. Фото © "Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев

В Санкт-Петербурге начал работу пилотный проект по оказанию психологической помощи военнослужащим, которые вернулись с зоны проведения специальной военной операции, а также по раннему выявлению признаков посттравматического стрессового расстройства. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Последствия ПТСР могут возникнуть уже в первые недели после возвращения на гражданку, поэтому крайне важно вовремя заметить проблему, чтобы как можно лучше и быстрее помочь справиться с ней. При этом зачастую ситуация усложняется тем, что солдат уходит в себя и не рассказывает близким о своих тревогах, а иногда даже налегает на спиртное. В таких случаях оказать помощь могут только специалисты, поэтому так важно повышать их профессиональные компетенции.

"Мы организовали уникальный обучающий курс специально для психологов здравоохранения и специалистов по социальной работе, чтобы познакомить их с таким явлением, как ПТСР, сформировать у них навыки взаимодействия с вернувшимися из зоны боевых действий людьми. Очень важно знать основные проявления ПТСР, чтобы понимать, как работать с людьми", — отметила главный внештатный специалист по медицинской психологии Комитета по здравоохранению, член Координационного совета Санкт-Петербургского психологического общества Елена Исаева.

Кстати, с середины лета обратиться к психологу можно будет даже в районных поликлиниках. Согласно новому порядку оказания медицинской помощи, в медучреждениях создадут кабинеты медико-психологической помощи и медико-психологического консультирования.

Петербурженка объяснила, почему задала Путину вопрос о психологической помощи бойцам СВО

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Ранее Лайф рассказывал, что центр психологической помощи для участников специальной военной операции и их семей открылся в Москве. Подготовка к открытию проходила на протяжении трёх месяцев при содействии психологических служб Департамента здравоохранения и Департамента труда и социальной защиты.

Николь Вербер
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