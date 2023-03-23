В Петербурге стартовал проект по оказанию психологической помощи бойцам СВО

В Санкт-Петербурге начал работу пилотный проект по оказанию психологической помощи военнослужащим, которые вернулись с зоны проведения специальной военной операции, а также по раннему выявлению признаков посттравматического стрессового расстройства. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Последствия ПТСР могут возникнуть уже в первые недели после возвращения на гражданку, поэтому крайне важно вовремя заметить проблему, чтобы как можно лучше и быстрее помочь справиться с ней. При этом зачастую ситуация усложняется тем, что солдат уходит в себя и не рассказывает близким о своих тревогах, а иногда даже налегает на спиртное. В таких случаях оказать помощь могут только специалисты, поэтому так важно повышать их профессиональные компетенции.

"Мы организовали уникальный обучающий курс специально для психологов здравоохранения и специалистов по социальной работе, чтобы познакомить их с таким явлением, как ПТСР, сформировать у них навыки взаимодействия с вернувшимися из зоны боевых действий людьми. Очень важно знать основные проявления ПТСР, чтобы понимать, как работать с людьми", — отметила главный внештатный специалист по медицинской психологии Комитета по здравоохранению, член Координационного совета Санкт-Петербургского психологического общества Елена Исаева.

Кстати, с середины лета обратиться к психологу можно будет даже в районных поликлиниках. Согласно новому порядку оказания медицинской помощи, в медучреждениях создадут кабинеты медико-психологической помощи и медико-психологического консультирования.