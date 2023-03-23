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23 марта, 11:52

В Эрмитаже 1 апреля пройдёт День Рахманинова

<p>Обложка © ТАСС / Роман Пименов</p>

Обложка © ТАСС / Роман Пименов

В Санкт-Петербурге 1 апреля состоится масштабное музыкальное событие — День Рахманинова. Как сообщает газета "Петербургский дневник", концерт состоится при поддержке Государственного Эрмитажа и Комитета по культуре "Петербург-концерт".

Мероприятие стартует в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа, где с 13 до 18 часов для всех посетителей музея в свободном режиме прозвучит музыкальная программа. Её представит народный артист России и виртуозный скрипач Сергей Стадлер при участии музыкантов, вокалистов "Петербург-концерта" и молодых пианистов России.

Указано, что вечернее отделение начнётся в 20:30, а стать онлайн-зрителями смогут все желающие. Билеты ещё есть в продаже.

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Оксана Попова
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