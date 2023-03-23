В Эрмитаже 1 апреля пройдёт День Рахманинова
Обложка © ТАСС / Роман Пименов
В Санкт-Петербурге 1 апреля состоится масштабное музыкальное событие — День Рахманинова. Как сообщает газета "Петербургский дневник", концерт состоится при поддержке Государственного Эрмитажа и Комитета по культуре "Петербург-концерт".
Мероприятие стартует в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа, где с 13 до 18 часов для всех посетителей музея в свободном режиме прозвучит музыкальная программа. Её представит народный артист России и виртуозный скрипач Сергей Стадлер при участии музыкантов, вокалистов "Петербург-концерта" и молодых пианистов России.
Указано, что вечернее отделение начнётся в 20:30, а стать онлайн-зрителями смогут все желающие. Билеты ещё есть в продаже.
Ранее певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал, что его концерты в новых регионах России сопровождались "высокой эмоциональной нагрузкой" и стали для него настоящим испытанием. При этом исполнитель отметил, что понимает важность своих выступлений для зрителей, поэтому намерен и дальше ездить туда с концертами.