В Эрмитаже 1 апреля пройдёт День Рахманинова

В Санкт-Петербурге 1 апреля состоится масштабное музыкальное событие — День Рахманинова. Как сообщает газета "Петербургский дневник", концерт состоится при поддержке Государственного Эрмитажа и Комитета по культуре "Петербург-концерт".

Мероприятие стартует в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа, где с 13 до 18 часов для всех посетителей музея в свободном режиме прозвучит музыкальная программа. Её представит народный артист России и виртуозный скрипач Сергей Стадлер при участии музыкантов, вокалистов "Петербург-концерта" и молодых пианистов России.

Указано, что вечернее отделение начнётся в 20:30, а стать онлайн-зрителями смогут все желающие. Билеты ещё есть в продаже.