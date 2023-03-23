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23 марта, 12:05

Врачам пришлось удалять огромный кровоточащий "мешок" со спины пенсионерки из Подмосковья

<p>Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/qLzWvcQq-V8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Фото © Unsplash

Подмосковные врачи успешно провели операцию по удалению огромной опухоли, которая буквально свисала со спины пациентки. Как сообщает региональный Минздрав, новообразование появилось у 63-летней россиянки около двух лет назад и успело достигнуть внушительных размеров.

Со временем этот "мешок" начал ещё и кровоточить. Когда пациентка всё-таки обратилась к врачу, ей поставили диагноз: рак кожи левой лопатки.

"На поверхности образования наблюдались участки с язвами и некротическими тканями. Хирургическим путём мы произвели удаление гигантской опухоли размером 35х30х25 см. Затем произвели кожную пластику и наложили швы. После материал был направлен на гистологию", — рассказал онкохирург Владимир Курчаткин.

На сегодняшний день пациентку уже выписали домой — дожидаться результатов гистологии. От них зависит тактика дальнейшего лечения, объясняют врачи.

Назван симптом злокачественной опухоли объёмом в 20 литров, который видно только на УЗИ

Назван симптом злокачественной опухоли объёмом в 20 литров, который видно только на УЗИ

Ранее Лайф рассказывал, как в Подольске медики удалили 62-летней женщине опухоль брюшной полости весом 45 килограммов. Женщина долго не обращалась к специалистам, так как боялась, и лечилась народными средствами. В больницу она попала, когда опухоль стала сдавливать внутренние органы и вызвала начинающуюся непроходимость кишечника и мочевыводящих путей.

Марина Калегина
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