Врачам пришлось удалять огромный кровоточащий "мешок" со спины пенсионерки из Подмосковья

Подмосковные врачи успешно провели операцию по удалению огромной опухоли, которая буквально свисала со спины пациентки. Как сообщает региональный Минздрав, новообразование появилось у 63-летней россиянки около двух лет назад и успело достигнуть внушительных размеров.

Со временем этот "мешок" начал ещё и кровоточить. Когда пациентка всё-таки обратилась к врачу, ей поставили диагноз: рак кожи левой лопатки.

"На поверхности образования наблюдались участки с язвами и некротическими тканями. Хирургическим путём мы произвели удаление гигантской опухоли размером 35х30х25 см. Затем произвели кожную пластику и наложили швы. После материал был направлен на гистологию", — рассказал онкохирург Владимир Курчаткин.

На сегодняшний день пациентку уже выписали домой — дожидаться результатов гистологии. От них зависит тактика дальнейшего лечения, объясняют врачи.