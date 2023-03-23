Врач объяснил, чем уличные тренажёры хуже организованного фитнес-зала

Общедоступные тренажёры всё больше появляются во дворах многоквартирных домов, а также на общественных территориях. Благодаря этому многие граждане предпочитают заниматься спортом на свежем воздухе, нежели в забитом людьми зале. На сколько безопасно тренироваться на уличных тренажёрах, рассказал РИА "ФедералПресс" главный внештатный специалист Минздрава РФ по медпрофилактике в УрФО, главврач ГБУЗ ЯНАО "Центр общественного здоровья и медпрофилактики" Сергей Токарев.

"В фитнес-центрах всегда работают опытные тренеры, которые помогут, подскажут, как дозировать нагрузку на организм, над чем стоит поработать и как. На уличных площадках их нет", — указал медик.

Как подчеркнул врач, всем известно, что для получения пользы от тренировок, упражнения следует выполнять правильно. Поэтому на общедоступных площадках безопасно заниматься только подготовленным людям. Вместе с тем он заметил, что, безусловно, физическая активность на свежем воздухе значительно полезнее занятий в помещениях.