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14 марта, 14:03

Занятия по самбо включат в модуль школьных уроков физкультуры в России

Турчак: ЕР и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в школьную программу

Занятия по самбо включат в российский образовательный модуль школьных уроков физкультуры. Об этом заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, его слова приводит пресс-служба партии в телеграм-канале.

"Единая Россия" и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры", сказал Турчак.

Кроме того, в рамках программ капитального ремонта российских школ, строительства новых и реконструкции спортивных залов в сельских учреждениях, которые реализуют "Единая Россия" и Минпросвещения, особое внимание будет уделяться оснащению специальных помещений для занятий самбо, добавили в партии.

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Ранее президент России Владимир Путин учредил в стране День самбо. Он будет праздноваться 16 ноября. А недавно были объявлены даты проведения Фестиваля единоборств имени Владимира Соловьёва. Так, турнир пройдёт с 15 по 17 сентября в Петербурге.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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