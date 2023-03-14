Занятия по самбо включат в модуль школьных уроков физкультуры в России

Занятия по самбо включат в российский образовательный модуль школьных уроков физкультуры. Об этом заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, его слова приводит пресс-служба партии в телеграм-канале.

"Единая Россия" и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры", — сказал Турчак.

Кроме того, в рамках программ капитального ремонта российских школ, строительства новых и реконструкции спортивных залов в сельских учреждениях, которые реализуют "Единая Россия" и Минпросвещения, особое внимание будет уделяться оснащению специальных помещений для занятий самбо, добавили в партии.