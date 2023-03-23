5 причин начать чистить язык, о которых ты не знал

В углублениях на языке находится огромное количество микробов, чьё размножение ведёт к воспалению в ротовой полости и появлению неприятного запаха в результате продуцирования ими летучих серных кислот. Применение аэрозолей и жидкостей лишь ненадолго устраняет запах, поскольку воздействует не на его причину, а на последствия. О том, как правильно ухаживать за языком, чтобы избежать неприятных последствий, в беседе с Лайфом рассказала врач – стоматолог-пародонтолог ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Ольга Шершнева.

"Уменьшение самоочищения языка ведёт к появлению налёта. <...> Налёт состоит из клеток ороговевшего эпителия, бактерий, грибов, пищевых остатков. Поэтому поверхность языка необходимо обязательно очищать, причём с такой же частотой, как и зубы (дважды в день по 0,5–1 минуте)", — отметила эксперт.

Для очистки языка можно использовать как двустороннюю зубную щётку, так и специальный скребок. Фото © Getty Images / Westend61

Регулярная чистка языка приводит к улучшению общего состояния ротовой полости, устранению запаха, а также усиливает вкусовые ощущения, предотвращает обратное всасывание токсинов, вырабатываемых бактериями. Причём количество налёта в течение дня меняется. Например, по утрам его больше, а после еды — меньше, поскольку пережёвывание и трение твёрдой пищей ведут к самоочищению.

Как пользоваться скребком

Для чистки языка можно использовать как двустороннюю зубную щетку, так и специальный скребок. Для того чтобы очистить язык, его нужно высунуть вперёд, а скребок расположить как можно ближе к корню и перемещать его к кончику, производя около пяти-десяти движений взад-вперёд. При этом после каждого движения нужно споласкивать скребок, а после завершения процедуры — хорошо промыть под горячей проточной водой с мылом. Рот же после завершения процедуры необходимо прополоскать, в а идеале — использовать ещё и ополаскиватель, который устранит оставшиеся микробы.

У некоторых глубокое продвижение скребка может вызвать рвотный рефлекс, однако это временное явление. Нужно постараться максимально расслабить язык и выдыхать во время пользования скребком, тогда уже совсем скоро организм привыкнет к манипуляциям.

"Помимо устранения бактерий и налёта, во время чистки языка происходит массаж рецепторов, что, в свою очередь, стимулирует работу внутренних органов. Процедуру необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить орган", — заключила стоматолог.

При этом в случае воспалительных процессов в полости рта, например при стоматите и глоссите, а также при наличии язвочек и гноя применять скребок не стоит.