Российские войска уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Западная группировка войск ВС РФ нанесла авиа- и артудары по подразделениям ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"[ВС РФ поразили подразделения ВСУ] в районах н.п. Артёмовка ЛНР, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили до 70 украинских военнослужащих", — сказал он.

В ходе боевых действий за минувшие сутки украинские войска потеряли одну БМП, два пикапа, установку РСЗО "Град", а также американскую гаубицу М777.