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Опубликовано 23 марта 2023, 12:41
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Российские войска уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Западная группировка войск ВС РФ нанесла авиа- и артудары по подразделениям ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"[ВС РФ поразили подразделения ВСУ] в районах н.п. Артёмовка ЛНР, Двуречная и Берестовое Харьковской области. Потери противника на данном направлении составили до 70 украинских военнослужащих", сказал он.

В ходе боевых действий за минувшие сутки украинские войска потеряли одну БМП, два пикапа, установку РСЗО "Град", а также американскую гаубицу М777.

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Ещё более 80 украинских военнослужащих было ликвидировано на Краснолиманском направлении. Там помимо живой силы противник также потерял два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубицу Д-30.

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Vk.com / Минобороны России

Ирина Фальке
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