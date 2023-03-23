Банк Англии повысил ставку в 11-й раз подряд на фоне резкого скачка инфляции
Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25%
Банк Англии в 11-й раз подряд повысил ставку, на этот раз на 25 базисных пунктов — до 4,25%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Семь членов комитета банка по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки. Двое — за сохранение на уровне 4%. Как пишет The Times, аналитики оценивали вероятность такого решения в 95,8%. Повышение ставки обусловлено резким скачком инфляции. Как сообщила накануне Национальная статистическая служба Великобритании, рост цен в королевстве составил 10,4% при цели Банка Англии в 2%. Теперь вернуться к этому показателю в регуляторе планируют в среднесрочной перспективе.
Следующее заседание по вопросу ставки состоится 11 мая.
Ранее ФРС США повысила базовую ставку до 4,75–5%. Также регулятор ухудшил прогноз роста ВВП США на 2023 год — до 0,4% с 0,5%.
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