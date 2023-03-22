ФРС США повысила базовую ставку до 4,75–5%

Также регулятор ухудшил прогноз роста ВВП США на 2023 год — до 0,4% с 0,5%. Прогноз экономического роста Штатов на 2024 год также был понижен до 1,2% с 1,6%, а на 2025 год улучшен — до 1,9% с 1,8%.

Ухудшен и прогноз по инфляции США в 2023 году — с 3,1% до 3,3%, на 2024 и 2025 годы показатель сохранён на уровнях 2,5% и 2,1% соответственно. Прогноз по уровню безработицы в Штатах в текущем году понижен до 4,5% с 4,6%, на 2024 год сохранён на уровне 4,6%, на 2025 год — повышен до 4,6% с 4,5%.