ФРС США повысила базовую ставку до 4,75–5%
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания приняла решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,75–5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Также регулятор ухудшил прогноз роста ВВП США на 2023 год — до 0,4% с 0,5%. Прогноз экономического роста Штатов на 2024 год также был понижен до 1,2% с 1,6%, а на 2025 год улучшен — до 1,9% с 1,8%.
Ухудшен и прогноз по инфляции США в 2023 году — с 3,1% до 3,3%, на 2024 и 2025 годы показатель сохранён на уровнях 2,5% и 2,1% соответственно. Прогноз по уровню безработицы в Штатах в текущем году понижен до 4,5% с 4,6%, на 2024 год сохранён на уровне 4,6%, на 2025 год — повышен до 4,6% с 4,5%.
А ранее сразу два крупных банка закрылись в США. Американское издание Axios предупредило Белый дом об угрозе глобального кризиса. После этого экс-президент Дональд Трамп предсказал Штатам новую Великую депрессию из-за политики нынешнего лидера страны Джо Байдена. Причём она может наступить в течение года, спрогнозировала аналитик Людмила Коваленко.