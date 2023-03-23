Candida auris: Что за грибок-убийца бушует в США и для кого он наиболее смертоносен

Миколог, врач-дерматолог Екатерина Мокина в беседе с Лайфом рассказала, какую роль в распространении нового грибка Candida auris сыграл коронавирус. Смертность от совсем не нового грибка-убийцы составляет до 60%.

Candida auris возник ещё около 15 лет назад, а выявили его в ухе пожилой японской пациентки. При этом сам грибок рода кандида не настолько редко встречается, но действительно относится к тем инфекциям, которыми здоровые люди, как правило, не заражаются.

"Надо сказать, что в принципе такой опасности над нами не стоит. Но речь, безусловно, идёт, и вот эти все последние события, в частности, пандемия коронавируса, приём бесконтрольный антибактериальных средств и дал на самом деле толчок к распространению вот этого грибка", — пояснила врач.

В основном это касается госпитальных пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии, про здоровых глобально говорить не стоит, отметила она. По её словам, в группе риска находятся новорождённые и маленькие дети, пожилые люди, пациенты, находящиеся на гормонотерапии, в реанимации, и те, которые проходили и проходят химиотерапию, а также люди с иммунодефицитом и сопутствующими заболеваниями, в частности, сахарным диабетом, склонным к присоединению вторичных грибковых инфекций. Самое главное — не поддаваться панике, отметила эксперт, а также напомнила, что не стоит назначать себе никакие препараты без консультации врача.

"У нас сейчас много вопросов возникало, что человек заболел какой-то вирусной инфекцией и он на всякий случай принимает антибактериальный препарат. Мало того что бактериальная флора выработала достаточно серьёзную резистентность ко многим антибиотикам, так теперь и грибок вот как раз, в том числе кандида, как раз с этим сталкиваемся, с резистентностью к противогрибковым препаратам, и вот в этом опасность", — объяснила Мокина.