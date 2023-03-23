"За спиной вспыхнуло пламя": Глава МИД Эстонии чуть не погиб в Киеве

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, что чуть не погиб во время командировки на Украину. По словам министра, машина, на которой он вместе с послом Каймо Кууском передвигались по Киеву, внезапно загорелась.

"Мы сидели с Каймо Кууском на заднем сиденье, и он заметил, что чем-то пахнет, а в какой-то момент за спиной вспыхнуло пламя. Возгорание проводов привело к блокировке задних дверей, их пришлось выламывать", — цитирует Рейнсалу РИА "Новости".

Министр добавил, что, если бы двери не удалось открыть, машина превратилась бы в "газовую камеру".