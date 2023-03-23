Геймеры ворвались в компьютерный клуб в Подмосковье и похитили Sony PlayStation 5

В Московской области несколько заядлых игроков вломились в местный компьютерный клуб Alt-tab и, угрожая администратору ножом, вынесли оттуда Sony PlayStation 5. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в Щёлкове.

Группа из трёх парней средь бела дня проникла в помещение под видом посетителей. В какой-то момент преступники приставили к горлу 15-летнего администратора нож и приказали не сопротивляться. После этого забрали из клуба PS5 и скрылись.

Как уточняет SHOT, перед уходом грабители заверили, что "взяли приставку ненадолго поиграть", и пообещали вернуть её через несколько дней.