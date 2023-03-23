Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на предложение лидера фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого.

"Я хочу вас обрадовать, Леонид Эдуардович, я знаю, что в буквальном смысле слова пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы университету. По его мнению, такое решение справедливо. Это сделано", — сказал Мишустин.

Патрис Лумумба — первый премьер-министр Демократической Республики Конго, символ борьбы народов Африки за независимость. Политик выступал против внутреннего сепаратизма и вооружённой агрессии бельгийских колонизаторов. В сентябре 1960 года Лумумбу отстранили от власти в результате заговора при поддержке метрополий и затем убили в январе 1961 года. Ему было 35 лет. Имя политика университет носил с 22 февраля 1961-го по 5 февраля 1992 года.