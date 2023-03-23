Российский космонавт Кикина рассказала, чем пахнет МКС

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина рассказала, чем пахнет на Международной космической станции (МКС). В ходе послеполётной онлайн-конференции в ТАСС она описала данный запах как "особый".

"Есть особый запах. Можно больше сказать, что приходящие корабли имеют разные запахи, но там всегда присутствует такой оттенок, как после сварки, — знаете, как будто горячий металл", — призналась она.

Кикина объяснила, что запах зависит от грузов, которые доставляет корабль, и тогда к привычному запаху прибавляются другие. Например, пластика, фруктов или и того и другого сразу. По её словам, это сочетание интересное и необычное.