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23 марта, 14:18

Российский космонавт Кикина рассказала, чем пахнет МКС

Космонавт Анна Кикина рассказала об особенном запахе на МКС

<p>Космонавт Анна Кикина. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Космонавт Анна Кикина. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина рассказала, чем пахнет на Международной космической станции (МКС). В ходе послеполётной онлайн-конференции в ТАСС она описала данный запах как "особый".

"Есть особый запах. Можно больше сказать, что приходящие корабли имеют разные запахи, но там всегда присутствует такой оттенок, как после сварки, — знаете, как будто горячий металл", — призналась она.

Кикина объяснила, что запах зависит от грузов, которые доставляет корабль, и тогда к привычному запаху прибавляются другие. Например, пластика, фруктов или и того и другого сразу. По её словам, это сочетание интересное и необычное.

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Лайф писал, что Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 стартовал к МКС 5 октября. На следующий день он в автоматическом режиме совершил стыковку с орбитальной станцией. Россиянка Анна Кикина прибыла на МКС 7 октября. Она стала первой российской космонавткой, полетевшей на американском корабле по соглашению России и США о перекрёстных полётах. Crew Dragon отстыковался от МКС 11 марта.

Оксана Попова
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