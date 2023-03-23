Косметолог посоветовала взрослым не пользоваться детским кремом

Детский крем не подходит для взрослой кожи из-за того, что сильно сушит её, а также может вызвать воспаления. Об этом пишет "Подмосковье сегодня", ссылаясь на мнение косметолога Олеси Панченко.

"Многие думают, что раз детский крем не может навредить нежной коже младенца, то и взрослые могут использовать его смело. Вот только этот крем должен не только питать, но и защищать кожу от опрелостей, а значит, слегка подсушивать", — объяснила она.

Поэтому состояние сухой кожи усугубится, а на жирной появятся воспаления, продолжила косметолог. Она добавила, что детская присыпка тоже не принесёт пользы взрослому, так как из-за неё образуются прыщи и комедоны. Панченко подчеркнула, что зрелая кожа нуждается в применении своей линейки средств по уходу.

"Я также не советую использовать салициловый спирт. Он входит в состав многих средств, но сам по себе от прыщей не спасёт. Это слишком агрессивное средство, которое ещё сильнее испортит кожу", — отметила она.