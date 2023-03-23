Кардиолог разъяснила разницу между симптомами инфаркта у мужчин и женщин

Инфаркт миокарда считается "мужской болезнью", потому что у женщин симптомы недуга обычно менее ярко выражены. Об этом "Газете.ru" рассказала кардиолог Асият Хачирова.

Она пояснила, что сердечные заболевания начинают одолевать мужскую часть населения в возрасте от 45 до 55 лет. А у женщин инфаркт проявляет себя на десять лет позже, обычно в период с 55 до 65 лет, и связано это с наступлением менопаузы, что приводит к проблемам с сосудами.

"Когда количество эстрогена в женском организме снижается, то и защита сосудов ослабевает, излишние липиды стремительно начинают откладываться на стенках сосудов, образуя атеросклеротические бляшки, что ведёт к сердечно-сосудистым катастрофам, в частности к инфаркту миокарда", — объяснила доктор.

По её словам, мужской инфаркт всегда начинается с точных признаков "как в учебнике", возникает сжимающая и жгучая боль за грудиной, которая отдаётся в левую лопатку, руку или нижнюю челюсть, сопровождается чувством беспокойства и чрезмерной потливостью. А вот у женщин симптомы слабые, стёртые: недомогание, тошнота, слабость, потеря аппетита, ноющая боль в животе, челюсти, лопатках и руках, продолжила кардиолог. В этом случае ЭКГ не может выявить проблему.

"Успешное лечение инфаркта миокарда в острейшем периоде напрямую зависит от быстроты применения инвазивных методов лечения — так называемое стентирование. Чем быстрее врачи распознали инфаркт, тем быстрее можно помочь остановить повреждение миокарда", — сказала Хачирова.

Она подчеркнула, что именно у женщин из-за неявной симптоматики теряется драгоценное время для диагностирования болезни, поэтому последствия оказываются более тяжёлыми.