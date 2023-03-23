Порноактриса Чери Девилль раскрыла число партнёров за 12 лет съёмок в фильмах для взрослых
Порноактриса Чери Девилль. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cheriedevillexo
Американская порноактриса Чери Девилль рассказала, что у неё было более тысячи партнёров за 12 лет работы в индустрии фильмов для взрослых. Интервью с женщиной публикует Pillow Talk на YouTube.
"Значительную часть времени я работала шесть дней в неделю, иногда снималась больше чем в одной сцене в день", — уточнила артистка.
По её словам, в свободное от работы время она любит полежать в горячей ванне, поиграть в видеоигры и приготовить вкусный ужин.
Ранее Лайф писал, что учёные из Будапештского университета установили, что люди, сосредоточенные только на настоящем, более склонны к чрезмерному просмотру порнографии и гиперсексуальности.