Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Ираном

Сборная России по футболу объявила стартовый состав национальной команды на матч с Ираном. Соответствующий пост можно найти в официальном телеграм-канале сборной.

Так, в атаке сыграют Николай Комличенко, Арсен Захарян и Антон Зиньковский. Команду на поле с капитанской повязкой выведет полузащитник петербургского "Зенита" Далер Кузяев.

"Кузяев — капитан. Захарян, Комличенко и Зиньковский — в атаке", — говорится в сообщении.

На воротах играет Матвей Сафонов, в защите — Вячеслав Караваев, Руслан Литвинов, Максим Осипенко и Даниил Хлусевич. Матч состоится в Тегеране, а начнётся в 20:00 по мск.