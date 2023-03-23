Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Ираном
Сборная России по футболу объявила стартовый состав национальной команды на матч с Ираном. Соответствующий пост можно найти в официальном телеграм-канале сборной.
Так, в атаке сыграют Николай Комличенко, Арсен Захарян и Антон Зиньковский. Команду на поле с капитанской повязкой выведет полузащитник петербургского "Зенита" Далер Кузяев.
"Кузяев — капитан. Захарян, Комличенко и Зиньковский — в атаке", — говорится в сообщении.
На воротах играет Матвей Сафонов, в защите — Вячеслав Караваев, Руслан Литвинов, Максим Осипенко и Даниил Хлусевич. Матч состоится в Тегеране, а начнётся в 20:00 по мск.
А 26 марта в Санкт-Петербурге в товарищеском матче встретятся сборные России и Ирака. Игра пройдёт на стадионе "Газпром-арена" в 18:00 по московскому времени.
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