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23 марта, 16:18

Онколог рассказал, как предвидеть и предотвратить осложнения после химиотерапии

Онколог Назлиев объяснил, как не допустить осложнений во время химиотерапии

Химиотерапия хорошо помогает в борьбе с раком, но может вызвать серьёзные осложнения, начиная от тошноты, облысения и до повреждения органов, поэтому важно правильно проводить процедуру, рассказал онколог Данаил Назлиев.

"Один из способов предотвратить проблемы — внимательно следить за состоянием пациента. Врачи могут следить за изменениями жизненно важных показателей пациента, таких как температура, частота сердечных сокращений, артериальное давление и насыщение крови кислородом", — написал он в телеграм-канале.

Также необходимо следить за анализами крови пациента и другими лабораторными исследованиями, что поможет выявить потенциальные осложнения. Все эти данные помогут вовремя скорректировать химиотерапию, объяснил доктор. Он напомнил и о необходимости предупреждать больных раком о рисках такого лечения. Тогда пациент сможет сам заметить изменения состояния и рассказать лечащему врачу.

"Наконец, врачи и медсёстры должны оказывать поддержку пациентам на протяжении всего лечения. Это может включать в себя регулярные визиты, осмотры и постоянное информирование о состоянии пациента", подчеркнул онколог.

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Татьяна Миссуми
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