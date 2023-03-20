Популярный в России овощ оказался полезен для профилактики рака
YNJ: Свойства лука способны предотвращать онкозаболевания и замедлять старение
Такой популярный в России овощ, как лук, благодаря антиоксидантному действию способен предотвращать простудные и онкозаболевания. Об этом пишет портал Yahoo News Japan со ссылкой на врачей.
Всё дело в том, что лук содержит тип полифенола под названием кверцетин, который обладает антиоксидантными свойствами, удаляющими активный кислород. Антиоксидант предупреждает развитие онкологических и простудных заболеваний, а также замедляет старение, например появление морщин.
Кроме того, антоцианы в фиолетовом луке укрепляют кровеносные сосуды, предотвращают напряжение глаз, высокое кровяное давление, метаболический синдром и улучшают функцию печени. А благодаря веществу глутатион употребление лука полезно для печени и предупреждения катаракты.
Помимо этого популярный овощ способствует разжижению крови, сдерживает повышение уровня глюкозы, убивает болезнетворные бактерии и эффективно избавляет от усталости, если потреблять его вместе с витамином В1, который, к примеру, содержится в свинине.
Ранее онколог Данаил Назлиев предупредил о смертельной опасности регулярного приёма противозачаточных. По словам врача, учёными доказано, что оральные контрацептивы повышают риск развития рака молочной железы.
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