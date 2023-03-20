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20 марта, 09:37

Популярный в России овощ оказался полезен для профилактики рака

YNJ: Свойства лука способны предотвращать онкозаболевания и замедлять старение

Такой популярный в России овощ, как лук, благодаря антиоксидантному действию способен предотвращать простудные и онкозаболевания. Об этом пишет портал Yahoo News Japan со ссылкой на врачей.

Всё дело в том, что лук содержит тип полифенола под названием кверцетин, который обладает антиоксидантными свойствами, удаляющими активный кислород. Антиоксидант предупреждает развитие онкологических и простудных заболеваний, а также замедляет старение, например появление морщин.

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Кроме того, антоцианы в фиолетовом луке укрепляют кровеносные сосуды, предотвращают напряжение глаз, высокое кровяное давление, метаболический синдром и улучшают функцию печени. А благодаря веществу глутатион употребление лука полезно для печени и предупреждения катаракты.

Помимо этого популярный овощ способствует разжижению крови, сдерживает повышение уровня глюкозы, убивает болезнетворные бактерии и эффективно избавляет от усталости, если потреблять его вместе с витамином В1, который, к примеру, содержится в свинине.

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Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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