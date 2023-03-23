ВСУ взяли в плен и пытают школьника из Артёмовска из-за русского паблика

ВСУ схватили 16-летнего школьника из Артёмовска, заподозрив его в фотографировании украинских позиций и передаче данных российской стороне. Об этом пишет Mash.

Схваченный ВСУ 16-летний школьник из Артёмовска. Фото © t.me / Mash

По словам обменянных российских военнопленных, подростка держат в СИЗО Днепропетровска, жестоко пытают, стараясь сломить его психологически. Школьник — гражданин Украины, в свободное время увлекался фотографией, поэтому снимал родной город, где велись боевые действия. А к его беде в подписках у подростка оказался русский патриотический паблик. ВСУ задержали молодого человека прямо у него дома.

Правозащитник Иван Мельников уже обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой включить подростка в новые обменные списки.