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23 марта, 17:06

ВСУ взяли в плен и пытают школьника из Артёмовска из-за русского паблика

<p>Схваченный ВСУ 16-летний школьник из Артёмовска. Фото © <a href="https://don.gp.gov.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Донецкая областная прокуратура</a></p>

Схваченный ВСУ 16-летний школьник из Артёмовска. Фото © Донецкая областная прокуратура

ВСУ схватили 16-летнего школьника из Артёмовска, заподозрив его в фотографировании украинских позиций и передаче данных российской стороне. Об этом пишет Mash.

Схваченный ВСУ 16-летний школьник из Артёмовска. Фото © t.me / Mash

Схваченный ВСУ 16-летний школьник из Артёмовска. Фото © t.me / Mash

По словам обменянных российских военнопленных, подростка держат в СИЗО Днепропетровска, жестоко пытают, стараясь сломить его психологически. Школьник — гражданин Украины, в свободное время увлекался фотографией, поэтому снимал родной город, где велись боевые действия. А к его беде в подписках у подростка оказался русский патриотический паблик. ВСУ задержали молодого человека прямо у него дома.

Правозащитник Иван Мельников уже обратился к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой включить подростка в новые обменные списки.

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Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала экс-директора предприятия "Антонов" Сергея Бычкова, а вместе с ним и начальника безопасности Нетёсова. Оба в январе – феврале 2022 года якобы много раз отказали Нацгвардии соорудить инженерно-фортификационные сооружения на аэродроме Гостомель.

Татьяна Миссуми
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