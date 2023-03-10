Задержан бывший директор предприятия "Антонов"

Служба безопасности Украины задержала экс-директора предприятия "Антонов" Сергея Бычкова, а вместе с ним и начальника безопасности Нетёсова. Об этом сообщает украинское издание "Цензор.Нет".

Задержание экс-директора предприятия "Антонов" Сергей Бычкова и начальника безопасности Нетёсова. Фото © Страна

По его данным, оба на два месяца заключены под стражу.

Как пишет "Страна", оба в январе-феврале 2022 года якобы много раз отказали Нацгвардии соорудить инженерно-фортификационные сооружения в аэродроме Гостомель.

Задержание экс-директора предприятия "Антонов" Сергей Бычкова и начальника безопасности Нетёсова. Фото © Страна

Позже в первые дни российской военной операции на Украине этот объект был занят бойцами ВС РФ. В ходе боёв имущество и самолёты предприятия были повреждены, либо вообще уничтожены, как АН-225 "Мрия".