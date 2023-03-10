Задержан бывший директор предприятия "Антонов"
СБУ задержала экс-директора предприятия "Антонов" Бычкова
Задержание экс-директора предприятия "Антонов" Сергей Бычкова, а вместе с ним и начальника безопасности Нетёсова. Фото © Twitter \ Страна
Служба безопасности Украины задержала экс-директора предприятия "Антонов" Сергея Бычкова, а вместе с ним и начальника безопасности Нетёсова. Об этом сообщает украинское издание "Цензор.Нет".
Задержание экс-директора предприятия "Антонов" Сергей Бычкова и начальника безопасности Нетёсова. Фото © Страна
По его данным, оба на два месяца заключены под стражу.
Как пишет "Страна", оба в январе-феврале 2022 года якобы много раз отказали Нацгвардии соорудить инженерно-фортификационные сооружения в аэродроме Гостомель.
Задержание экс-директора предприятия "Антонов" Сергей Бычкова и начальника безопасности Нетёсова. Фото © Страна
Позже в первые дни российской военной операции на Украине этот объект был занят бойцами ВС РФ. В ходе боёв имущество и самолёты предприятия были повреждены, либо вообще уничтожены, как АН-225 "Мрия".
Как рассказывал Лайф, в октябре 2022 года СБУ обвинила сотрудников "Антонова" в том, что они не сохранили самолёт Ан-225 "Мрия". Грузовое воздушное судно было уничтожено 27 февраля украинской артиллерией.