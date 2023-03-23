Актриса из "Друзей" Кортни Кокс помыла звёзды коллег на "Аллее славы"

Актриса Кортни Кокс совершила милый поступок в честь своих коллег по съёмочной площадке и почистила от грязи звёзды Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Лоры Дерн на "Аллее славы" в Голливуде. Видео актриса опубликовала на своей страничке в Instagram*. Звезда сериала "Друзья" по случаю протёрла тряпочкой и отметку со своим именем.

Кортни Кокс помыла звёзды актёров на "Аллее славы" в Голливуде. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / courteneycoxofficial

"Кто-то должен был это сделать", — подписала ролик актриса. В видео она также шутливо обращается к прохожим со словами: "Вот прямо на звезду наступили! Обойти нельзя было?"

Ранее Лайф рассказывал, что известный американский певец и актёр Джаред Лето и фильм "Блондинка" стали лауреатами антипремии "Золотая малина". Напомним, что эта награда присуждается за сомнительные достижения в области кинематографа.