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23 марта, 18:43

США обещали наброситься на любой шанс к диалогу с Россией по Украине

Блинкен заявил, что в США готовы к "конструктивной дипломатии" с Россией

Вашингтон готов к конструктивной дипломатии с Россией для прекращения украинского конфликта, только Белый дом "пока не видит проявления со стороны Москвы признаков готовности к этому". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Конгрессе в ответ на вопрос, какие усилия предпринимает Белый дом для окончания конфликта на Украине.

"Если мы увидим хоть какие-то признаки того, что Россия нацелена на конструктивную дипломатию и готова к ней, чтобы положить конец этой агрессии, мы набросимся на эту возможность", — сказал Блинкен.

Песков: Дрон над Чёрным морем говорит о вовлечённости США в конфликт против РФ

Песков: Дрон над Чёрным морем говорит о вовлечённости США в конфликт против РФ

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США тормозят урегулирование конфликта на Украине и не дают снизить интенсивность боёв. Он подчеркнул, что об этом и Госдепартамент, и американский Совбез говорят открыто и официально.

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Ирина Фальке
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