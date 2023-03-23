США обещали наброситься на любой шанс к диалогу с Россией по Украине
Блинкен заявил, что в США готовы к "конструктивной дипломатии" с Россией
Вашингтон готов к конструктивной дипломатии с Россией для прекращения украинского конфликта, только Белый дом "пока не видит проявления со стороны Москвы признаков готовности к этому". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Конгрессе в ответ на вопрос, какие усилия предпринимает Белый дом для окончания конфликта на Украине.
"Если мы увидим хоть какие-то признаки того, что Россия нацелена на конструктивную дипломатию и готова к ней, чтобы положить конец этой агрессии, мы набросимся на эту возможность", — сказал Блинкен.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США тормозят урегулирование конфликта на Украине и не дают снизить интенсивность боёв. Он подчеркнул, что об этом и Госдепартамент, и американский Совбез говорят открыто и официально.
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