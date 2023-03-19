Песков: Дрон над Чёрным морем говорит о вовлечённости США в конфликт против РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя крушение американского дрона MQ-9 Reaper, заявил, что миссия беспилотников США в Чёрном море вовсе не является мирной, а всё это лишний раз свидетельствует о вовлечённости Вашингтона в конфликт против нашей страны.
"Совершенно очевидно, чем занимаются эти беспилотники. Это вовсе не мирная миссия по обеспечению безопасности судоходства в международных водах. По сути, речь идёт о прямой вовлечённости операторов этих беспилотников в конфликт. Причём против нас", — сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Также Песков назвал инциденты, которые провоцируют столкновение двух крупнейших держав, крайне опасными.
Напомним, 14 марта в небе над Чёрным морем потерпел крушение американский MQ-9 Reaper. Изначально Вашингтон заявил, что он рухнул якобы в результате действий российских лётчиков Су-27, однако в Госдепе назвали действия РФ непреднамеренными. В Минобороны причиной падения беспилотника назвали резкий манёвр, а зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США "вконец оборзели".
Flickr / New York National Guard