Песков: Дрон над Чёрным морем говорит о вовлечённости США в конфликт против РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя крушение американского дрона MQ-9 Reaper, заявил, что миссия беспилотников США в Чёрном море вовсе не является мирной, а всё это лишний раз свидетельствует о вовлечённости Вашингтона в конфликт против нашей страны.

"Совершенно очевидно, чем занимаются эти беспилотники. Это вовсе не мирная миссия по обеспечению безопасности судоходства в международных водах. По сути, речь идёт о прямой вовлечённости операторов этих беспилотников в конфликт. Причём против нас", — сказал представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".