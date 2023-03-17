Военный эксперт раскрыл опасность американских БПЛА и призвал "сбивать их почаще"

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал об опасности, которую представлял упавший в Чёрном море американский военный беспилотник, и призвал "сбивать их почаще".

Эксперт пояснил, что это не только разведывательный, но и ударный БПЛА, который может поднимать почти две тонны груза. Например, он с лёгкостью перенесёт четыре управляемые бомбы. По его словам, такие беспилотники обеспечивают огромную эффективность применения высокоточного оружия. Они могут находить любую цель, передавать её координаты в центр, после чего с высокой точностью практически мгновенно наносить удары по объекту.

"Современные беспилотники даже не в ударном, а в разведывательном варианте — это опасная вещь и очень эффективная", — подчеркнул Подберёзкин.

Вместе с тем он признал, что за последние годы Вашингтон увеличил количество разведывательных полётов к российским границам в пять-семь раз. Более того, для американской стороны это уже в порядке вещей. Эксперт отметил, что международные воды и международное воздушное пространство — это крайне условная категория, где разрешено находиться каким-то военно-воздушным судам, однако там тоже необходимо соблюдать нормы поведения, чего не было при последнем инциденте: БПЛА не включал транспондер и будто старался остаться незаметным.