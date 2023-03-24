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23 марта, 21:01

Россия ожидает от ООН запуска арбитража из-за нарушения США обязательств по штаб-квартире

Москва ждёт от ООН немедленного запуска арбитража с США из-за проблем с выдачей американской стороной виз российским дипломатам, работающим в постпредстве при всемирной организации в Нью-Йорке. Об этом заявил глава правовой референтуры постпредства Сергей Леонидченко.

"Мы ожидаем немедленного задействования механизма, специально предусмотренного для подобных ситуаций в разделе 21 Соглашения о Центральных учреждениях, — арбитраж ООН – США", — сказал он на заседании Комитета ООН по сношениям со страной пребывания.

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Леонидченко также указал на отсутствие реакции генсекретаря или юридического советника ООН в ответ на новую запретительную меру. Российская сторона ожидает реакции от них с озвучиванием позиции и принятия эффективных мер для отмены подобного решения.

А ранее в ООН ответили на требования России по зерновой сделке. В организации хотят изучить, какой прогресс может быть достигнут в осуществлении требований российской стороны по продлению зерновой сделки на 120 дней.

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t.me / Постпредство России при ООН

Артур Лапсаков
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