Поляки подтвердили неприязненное отношение к русским

Жители Польши лучше всего относятся к американцам и итальянцам, а хуже всего — к русским и арабам. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого лабораторией CBOS. В ходе опроса полякам задали вопросы об отношении к 20 народам и этническим группам.

Так, самой любимой нацией поляки назвали американцев: в симпатии к ним признались 68 процентов опрошенных, а в антипатии — лишь 6%. На втором месте оказались итальянцы (61% симпатии и 8% неприязни). В первую пятёрку также попали англичане, которым симпатизирует 60 процентов респондентов, словаки и чехи (по 54%). В симпатии к украинцам признался 51 процент поляков.

Закрывают рейтинг белорусы (19% симпатии и 51% неприязни), цыгане (16% симпатии и 50% неприязни) и арабы (15% симпатии и 59% неприязни). А на последнем месте по результатам опроса оказались русские (всего 6% симпатии при 82% неприязни).

"За последний год процент декларирования о неприязни к ним вырос с 38 до 82%, а доля позитивных настроений снизилась с 29 до 6%", — отметили представители CBOS.