Полиция не стала задерживать фанатов "Фенербахче" и "Зенита", устроивших драку
Генконсульство РФ: После драки фанатов на матче "Фенербахче" – "Зенит" никого не задержали
Полиция не стала задерживать болельщиков "Фенербахче" и "Зенита", устроивших стычку в ходе товарищеского матча. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Стамбуле.
Согласно информации, предоставленной правоохранителями, были приняты меры по урегулированию ситуации и обеспечению дальнейшего спокойного хода матча.
"Сотрудники ограничились профилактическими беседами с активными участниками конфликтных ситуаций, после чего они были отпущены. По имеющимся данным, задержанных нет", — рассказали "Спорт-Экспрессу" в Генконсульстве РФ.
Напомним, инцидент произошёл во время благотворительного матча между "Фенербахче" и "Зенитом" в Стамбуле. Всё случилось в тот момент, когда служба безопасности стадиона проводила российских болельщиков на отдельную трибуну. Однако проходили они мимо домашнего сектора турецкого клуба, что в итоге привело к вспышке агрессии между фанатами. В конфликт пришлось вмешаться полиции.
T.me / srochnosport