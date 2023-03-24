Регион

Уведомления отключены

23 марта, 23:22

Полиция не стала задерживать фанатов "Фенербахче" и "Зенита", устроивших драку

Генконсульство РФ: После драки фанатов на матче "Фенербахче" – "Зенит" никого не задержали

Полиция не стала задерживать болельщиков "Фенербахче" и "Зенита", устроивших стычку в ходе товарищеского матча. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Стамбуле.

Согласно информации, предоставленной правоохранителями, были приняты меры по урегулированию ситуации и обеспечению дальнейшего спокойного хода матча.

"Сотрудники ограничились профилактическими беседами с активными участниками конфликтных ситуаций, после чего они были отпущены. По имеющимся данным, задержанных нет", — рассказали "Спорт-Экспрессу" в Генконсульстве РФ.

Зажгли в прямом смысле: В Турции болельщиков обстреляли фаерами и вратарю дали по голове

Зажгли в прямом смысле: В Турции болельщиков обстреляли фаерами и вратарю дали по голове

Напомним, инцидент произошёл во время благотворительного матча между "Фенербахче" и "Зенитом" в Стамбуле. Всё случилось в тот момент, когда служба безопасности стадиона проводила российских болельщиков на отдельную трибуну. Однако проходили они мимо домашнего сектора турецкого клуба, что в итоге привело к вспышке агрессии между фанатами. В конфликт пришлось вмешаться полиции.

Обложка ©

T.me / srochnosport

Иван Косицын
  • Новости
  • ФК Фенербахче
  • Турция
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров