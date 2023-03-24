Полиция не стала задерживать фанатов "Фенербахче" и "Зенита", устроивших драку

Полиция не стала задерживать болельщиков "Фенербахче" и "Зенита", устроивших стычку в ходе товарищеского матча. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Стамбуле.

Согласно информации, предоставленной правоохранителями, были приняты меры по урегулированию ситуации и обеспечению дальнейшего спокойного хода матча.

"Сотрудники ограничились профилактическими беседами с активными участниками конфликтных ситуаций, после чего они были отпущены. По имеющимся данным, задержанных нет", — рассказали "Спорт-Экспрессу" в Генконсульстве РФ.