"Россия, Россия": Появилось видео стычки между фанатами на матче "Фенербахче" – "Зенит" в Стамбуле

Турецкая полиция вывела со стадиона российских болельщиков после потасовки с фанатами "Фенербахче" на благотворительном матче против "Зенита" в Стамбуле. Кадры появились в Сети.

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В середине первого тайма болельщики начали кричать друг на друга на трибунах, а затем и вовсе бросаться друг в друга пластиковыми стаканами. Покидая трибуны мимо турецких фанатов, их оппоненты на русском языке кричали: "Россия, Россия". В "Зените" уже прокомментировали случившееся.