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23 марта, 17:29

"Россия, Россия": Появилось видео стычки между фанатами на матче "Фенербахче" – "Зенит" в Стамбуле

Российские и турецкие фанаты устроили потасовку на матче "Фенербахче" – "Зенит" в Стамбуле

Турецкая полиция вывела со стадиона российских болельщиков после потасовки с фанатами "Фенербахче" на благотворительном матче против "Зенита" в Стамбуле. Кадры появились в Сети.

Видео © T.me / srochnosport

В середине первого тайма болельщики начали кричать друг на друга на трибунах, а затем и вовсе бросаться друг в друга пластиковыми стаканами. Покидая трибуны мимо турецких фанатов, их оппоненты на русском языке кричали: "Россия, Россия". В "Зените" уже прокомментировали случившееся.

"Активных болельщиков "Зенита", которые хотели поддержать команду, организаторы матча централизованно вели на отдельную трибуну, по какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун "Фенербахче". Очевидно, это вызвало недовольство хозяев, тем самым был спровоцирован инцидент", — отметили в пресс-службе ФК и добавили, что российских фанатов решили разместить на гостевой фанатской трибуне.

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А 14 февраля футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай" устроили драку в турецком отеле. Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной, а футболисты "Шинника" лишь заступились за партнёра, которого избивала толпа игроков "Миная".

Обложка ©

T.me / srochnosport

Андрей Бражников
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