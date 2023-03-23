"Россия, Россия": Появилось видео стычки между фанатами на матче "Фенербахче" – "Зенит" в Стамбуле
Российские и турецкие фанаты устроили потасовку на матче "Фенербахче" – "Зенит" в Стамбуле
Турецкая полиция вывела со стадиона российских болельщиков после потасовки с фанатами "Фенербахче" на благотворительном матче против "Зенита" в Стамбуле. Кадры появились в Сети.
Видео © T.me / srochnosport
В середине первого тайма болельщики начали кричать друг на друга на трибунах, а затем и вовсе бросаться друг в друга пластиковыми стаканами. Покидая трибуны мимо турецких фанатов, их оппоненты на русском языке кричали: "Россия, Россия". В "Зените" уже прокомментировали случившееся.
"Активных болельщиков "Зенита", которые хотели поддержать команду, организаторы матча централизованно вели на отдельную трибуну, по какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун "Фенербахче". Очевидно, это вызвало недовольство хозяев, тем самым был спровоцирован инцидент", — отметили в пресс-службе ФК и добавили, что российских фанатов решили разместить на гостевой фанатской трибуне.
А 14 февраля футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай" устроили драку в турецком отеле. Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной, а футболисты "Шинника" лишь заступились за партнёра, которого избивала толпа игроков "Миная".
T.me / srochnosport