Власти США сделали пародию из первой поправки конституции страны, гарантирующей свободу слова, создав многочисленные сложности для работы российских СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь Посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко. По его словам, в диппредставительстве обратили внимание на запрос Пентагоном дополнительного финансирования для борьбы с российскими СМИ на фоне успехов Russia Today и Sputnik.

"Видим в этом подготовку к "Саммиту за демократию", на котором заявлена одна из ключевых тем — обеспечение свободы прессы. Видимо, без дополнительных вливаний "свободная и независимая" журналистика на Западе функционировать уже не в состоянии", — говорится в комментарии Гиренко, который опубликован в телеграм-канале российского дипмиссии.

Пресс-секретарь посольства добавил, что аудитория российских медиа, объективно освещающих события на мировой арене, постоянно растёт. У местной же фабрики фейков налицо кризис жанра — утеряны все нормы приличия и профессиональной этики, подчеркнул Гиренко.

"Создав многочисленные сложности для российских СМИ на территории Соединённых Штатов, администрация сделала из первой поправки к Конституции США пародию", — заключил он.