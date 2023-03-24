Посольство РФ обвинило США в создании пародии из права на свободу слова
Посольство: США сделали из права на свободу слова пародию, создав сложности для работы СМИ РФ
Власти США сделали пародию из первой поправки конституции страны, гарантирующей свободу слова, создав многочисленные сложности для работы российских СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь Посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко. По его словам, в диппредставительстве обратили внимание на запрос Пентагоном дополнительного финансирования для борьбы с российскими СМИ на фоне успехов Russia Today и Sputnik.
"Видим в этом подготовку к "Саммиту за демократию", на котором заявлена одна из ключевых тем — обеспечение свободы прессы. Видимо, без дополнительных вливаний "свободная и независимая" журналистика на Западе функционировать уже не в состоянии", — говорится в комментарии Гиренко, который опубликован в телеграм-канале российского дипмиссии.
Пресс-секретарь посольства добавил, что аудитория российских медиа, объективно освещающих события на мировой арене, постоянно растёт. У местной же фабрики фейков налицо кризис жанра — утеряны все нормы приличия и профессиональной этики, подчеркнул Гиренко.
"Создав многочисленные сложности для российских СМИ на территории Соединённых Штатов, администрация сделала из первой поправки к Конституции США пародию", — заключил он.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что западные страны во главе с США решили подвести человечество к опасной черте, за которой маячит ядерный Армагеддон. Так диплома прокомментировал высказывания представителей Белого дома о том, что боеприпасы с обеднённым ураном, которые Британия планирует поставить Киеву, — это обычный тип вооружений, который используется уже несколько десятилетий и не представляет повышенной опасности.