Посол Антонов: Запад подводит человечество к черте, за которой маячит ядерный Армагеддон
Западные страны во главе с США решили подвести человечество к опасной черте, за которой маячит ядерный Армагеддон. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя высказывания представителей Белого дома о том, что боеприпасы с обеднённым ураном — это обычный тип вооружений, который используется уже несколько десятилетий и не представляет повышенной опасности.
"Комментировать подобного рода бред и вправду сложно. Американские чиновники своими безответственными заявлениями пробили очередное дно" — отметил дипломат, чьи слова приводятся в телеграм-канале диппредставительства.
Говоря о возможных поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном, Антонов подчеркнул, что негативные последствия использования таких снарядов многократно подтверждены западными журналистами. Он добавил, что от такого рода боеприпасов оседает радиоактивная пыль, которая чрезвычайно токсична и не поддаётся дезактивации. Такие вещества провоцируют вспышки онкозаболеваний, поведал посол, указав, что американцы это прекрасно знают, ведь они уже применяли эти вооружения в Ираке и Югославии.
"Похоже, "просвещённый" Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой всё отчётливее маячит ядерный Армагеддон", — заключил Антонов.
Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Киеву не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Такие снаряды США использовали при бомбардировке Югославии, сбросив на страну более 40 тысяч бомб. Президент РФ Владимир Путин ответил Лондону, что в таком случае Москва будет вынуждена отреагировать должным образом. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал намерение Британии поставить Украине снаряды с обеднённым ураном ещё одной пройденной ступенькой. А в США заявили, что не поставляют Украине боеприпасы с обеднённым ураном, но при этом уверены в том, что они не представляют радиоактивной угрозы.
t.me / EmbUSA