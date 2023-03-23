Посол Антонов: Запад подводит человечество к черте, за которой маячит ядерный Армагеддон

Западные страны во главе с США решили подвести человечество к опасной черте, за которой маячит ядерный Армагеддон. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя высказывания представителей Белого дома о том, что боеприпасы с обеднённым ураном — это обычный тип вооружений, который используется уже несколько десятилетий и не представляет повышенной опасности.

"Комментировать подобного рода бред и вправду сложно. Американские чиновники своими безответственными заявлениями пробили очередное дно" — отметил дипломат, чьи слова приводятся в телеграм-канале диппредставительства.

Говоря о возможных поставках Киеву боеприпасов с обеднённым ураном, Антонов подчеркнул, что негативные последствия использования таких снарядов многократно подтверждены западными журналистами. Он добавил, что от такого рода боеприпасов оседает радиоактивная пыль, которая чрезвычайно токсична и не поддаётся дезактивации. Такие вещества провоцируют вспышки онкозаболеваний, поведал посол, указав, что американцы это прекрасно знают, ведь они уже применяли эти вооружения в Ираке и Югославии.