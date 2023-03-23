Посольство РФ пристыдило Кирби, назвавшего российского пилота Су-27 идиотом
В Посольстве России в США негативно отреагировали на заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который назвал российского лётчика Су-27 идиотом за перехват дрона MQ-9 Reaper США над Чёрным морем.
В дипмиссии констатировали на фоне этих комментариев, что "хамство и повадки хулигана из подворотни входят в привычку официальных представителей в Вашингтоне". Там сочли позицию Белого дома примером малодушия.
"Это очевидное малодушие — оскорблять офицеров Российской армии, формально являясь человеком в погонах, который должен был бы уважать офицерскую честь и достоинство", — говорится в распространённом заявлении дипведомства.
Напомним, 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper, летавший у берегов Крыма, упал в Чёрное море. Власти США обвинили в "атаке" российские Су-27. Однако лётчики Сергей Попов и Василий Вавилов бортовое вооружение не применяли, а лишь маневрированием вынудили дрон сменить курс. В Минобороны РФ наградили пилотов. Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби назвал российского лётчика идиотом.
ТАСС / AP / Carolyn Kaster