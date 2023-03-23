Посольство РФ пристыдило Кирби, назвавшего российского пилота Су-27 идиотом

В Посольстве России в США негативно отреагировали на заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который назвал российского лётчика Су-27 идиотом за перехват дрона MQ-9 Reaper США над Чёрным морем.

В дипмиссии констатировали на фоне этих комментариев, что "хамство и повадки хулигана из подворотни входят в привычку официальных представителей в Вашингтоне". Там сочли позицию Белого дома примером малодушия.