Захарова посоветовала беречь нервы Кирби, назвавшему российского пилота Су-27 идиотом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила истерикой оскорбления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который назвал российского лётчика Су-27 идиотом за перехват дрона MQ-9 Reaper США над Чёрным морем.

"Джон, я понимаю Вашу досаду (беспилотник утрачен, обломки достать не можете), но держите себя в руках, ведь впереди немало гораздо более трудных моментов, и нервы надо беречь. Кстати, не могу не спросить: как вы в Совете национальной безопасности называете Хантера Байдена?" — написала она в телеграм-канале.