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23 марта, 13:12

Захарова посоветовала беречь нервы Кирби, назвавшему российского пилота Су-27 идиотом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила истерикой оскорбления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который назвал российского лётчика Су-27 идиотом за перехват дрона MQ-9 Reaper США над Чёрным морем.

"Джон, я понимаю Вашу досаду (беспилотник утрачен, обломки достать не можете), но держите себя в руках, ведь впереди немало гораздо более трудных моментов, и нервы надо беречь. Кстати, не могу не спросить: как вы в Совете национальной безопасности называете Хантера Байдена?" — написала она в телеграм-канале.

В Белом доме заявили, что не ищут конфликта с РФ после инцидента с беспилотником

В Белом доме заявили, что не ищут конфликта с РФ после инцидента с беспилотником

Напомним, 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper рухнул в Чёрное море у берегов Крыма. Власти США обвинили в "атаке" российские Су-27. Однако лётчики Сергей Попов и Василий Вавилов бортовое вооружение не применяли, а лишь маневрированием вынудили дрон сменить курс, в результате чего тот упал в воду. В Минобороны РФ наградили пилотов. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби назвал российского лётчика идиотом.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Maksim Konstantinov

Татьяна Миссуми
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