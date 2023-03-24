Овечкин забросил 41-ю шайбу в сезоне и 821-ю в НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" победил "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:1. Одну из шайб забросил российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин.

Также на счету россиянина результативный пас. Кроме того, голевой передачей отметился форвард Евгений Кузнецов. Голкипер "Чикаго" Антон Худобин отразил 22 из 28 бросков, и привёз нелепую шайбу в свои ворота.

Ошибка Худобина, приведшая к голу "Вашингтона". Видео © Twitter / Washington Capitals

Для Овечкина этот гол стал 41-м в нынешнем сезоне и 821-м в НХЛ. Он стал пятым россиянином, набравшим 70 и более очков в этой регулярке. У капитана столичных 71 балл (41 шайба и 30 передач).

41-й гол Овечкина в сезоне. Видео © Twitter / Washington Capitals