Кузьменко превзошёл рекорд Буре в "Ванкувере" по голам в дебютном сезоне НХЛ
Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (7:2) и побил рекорд Павла Буре в дебютном сезоне.
Для 27-летнего россиянина этот гол стал 35-м в сезоне. В первый год в лиге в сезоне 1991/92 Буре отличился 34 раза.
35-й гол Андрея Кузьменко в дебютном сезоне в "Ванкувере". Видео © Twitter / Vancouver Canucks
Рекорд НХЛ принадлежит финну Теему Селянне, забившему 76 шайб в сезоне 1992/93 в составе "Виннипега".
Ранее Лайф рассказывал, что форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин опередил 10-кратного обладателя Кубка Стэнли Жана Беливо в списке лучших бомбардиров НХЛ. Россиянин поднялся на 44-е место.
Twitter / Vancouver Canucks