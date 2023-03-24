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24 марта, 04:47

Кузьменко превзошёл рекорд Буре в "Ванкувере" по голам в дебютном сезоне НХЛ

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (7:2) и побил рекорд Павла Буре в дебютном сезоне.

Для 27-летнего россиянина этот гол стал 35-м в сезоне. В первый год в лиге в сезоне 1991/92 Буре отличился 34 раза.

35-й гол Андрея Кузьменко в дебютном сезоне в "Ванкувере". Видео © Twitter / Vancouver Canucks

Овечкин забросил 41-ю шайбу в сезоне и 821-ю в НХЛ

Овечкин забросил 41-ю шайбу в сезоне и 821-ю в НХЛ

Рекорд НХЛ принадлежит финну Теему Селянне, забившему 76 шайб в сезоне 1992/93 в составе "Виннипега".

Ранее Лайф рассказывал, что форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин опередил 10-кратного обладателя Кубка Стэнли Жана Беливо в списке лучших бомбардиров НХЛ. Россиянин поднялся на 44-е место.

Обложка ©

Twitter / Vancouver Canucks

Артур Лапсаков
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