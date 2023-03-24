Кузьменко превзошёл рекорд Буре в "Ванкувере" по голам в дебютном сезоне НХЛ

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сан-Хосе" (7:2) и побил рекорд Павла Буре в дебютном сезоне.

Для 27-летнего россиянина этот гол стал 35-м в сезоне. В первый год в лиге в сезоне 1991/92 Буре отличился 34 раза.