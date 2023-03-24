В Японии директору школы пришлось уйти в отставку после критики студентов с Украины

Президент школы японского языка Nippon в префектуре Гумма Масуми Симидзу оставил должность из-за инцидента, связанного с украинскими беженцами. Как пишет Asahi Shimbun, он раскритиковал учеников из Незалежной, которые получают льготы.

По данным издания, директор подверг критике ребят с Украины и назвал их "элитными беженцами". Конфликт произошёл, когда руководство школы потребовало от учеников оплатить обучение, но ранее предполагалось, что оно будет бесплатным. Как пояснил директор позднее, данное предложение рассчитывалось не на весь период обучения, а до того момента, как студенты станут финансово независимыми.

Получив отказ, мужчина назвал украинских студентов "аристократами-беженцами", "привилегированным классом просителей убежища", которые пользуются всеми льготами. По его мнению, несправедливо, что при всём этом азиатские ученики обеспечивают себя сами. Директор за слова извиняться отказался и заметил, что власти префектуры делают для поддержки украинцев "гораздо больше, чем надо".

После инцидента последовала "бурная негативная реакция": кто именно возмущался произошедшим — студенты или же жители префектуры — не уточняется. Директору вынесли выговор, а позднее стало известно об отставке.