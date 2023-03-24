Юрист назвала сроки хранения квитанций ЖКХ

Храните квитанции за коммунальные услуги или же сразу выбрасываете? Как рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Србуи Иващенко в беседе с газетой "Известия", лучше поберечь их и оставить у себя дома на несколько лет.

По правилам предоставления коммунальных услуг потребитель может сам выбрать, как оплачивать услуги ЖКХ — наличными или же в безналичной форме, но с обязательным сохранением подтверждающих оплату документов в течение как минимум трёх лет со дня оплаты. Несмотря на это, лучше хранить квитанции несколько дольше, отметила юрист, ведь они крайне важны при доказательстве факта оплаты и выполнения обязанностей по жилому помещению, особенно в отношении социального найма.

"Поскольку через год-другой краска с квитанции может сходить, советуем произвести оплату либо электронно с получением подтверждения выписки из банка о платежах, либо в кассах банков или почтовых отделениях", — пояснила эксперт.