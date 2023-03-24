Юрист назвала сроки хранения квитанций ЖКХ
Юрист Иващенко посоветовала хранить квитанции ЖКХ как минимум три года
Храните квитанции за коммунальные услуги или же сразу выбрасываете? Как рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Србуи Иващенко в беседе с газетой "Известия", лучше поберечь их и оставить у себя дома на несколько лет.
По правилам предоставления коммунальных услуг потребитель может сам выбрать, как оплачивать услуги ЖКХ — наличными или же в безналичной форме, но с обязательным сохранением подтверждающих оплату документов в течение как минимум трёх лет со дня оплаты. Несмотря на это, лучше хранить квитанции несколько дольше, отметила юрист, ведь они крайне важны при доказательстве факта оплаты и выполнения обязанностей по жилому помещению, особенно в отношении социального найма.
"Поскольку через год-другой краска с квитанции может сходить, советуем произвести оплату либо электронно с получением подтверждения выписки из банка о платежах, либо в кассах банков или почтовых отделениях", — пояснила эксперт.
Ранее Лайф рассказывал, как с апреля изменятся платёжки россиян за ЖКУ. С начала следующего месяца россияне получат обновлённые квитанции, в которых будет выполнен перерасчёт общедомовых нужд, таких как расходы на воду, уборку, электроэнергию, работу лифта и прочих устройств.
ТАСС / Сергей Коньков