Медведев допустил продвижение Российской армии до Киева или Львова
Медведев: Чтобы "истребить эту заразу", Армия России дойдёт до Киева или Львова
Если того потребует ситуация, Вооружённые силы Российской Федерации дойдут до Киева или Львова, чтобы "истребить эту заразу", заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти — значит надо идти до Киева, если до Львова — значит надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу", — сказал он журналистам.
А ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина является частью России. При этом он добавил, что наша страна вынуждена считаться с выдуманными границами и территориями, которые были целой Российской империей.
ТАСС / Сергей Мальгавко