Россия в прошлом году получила выплаты по долгам других стран в четыре раза меньше

Проценты по государственным кредитам, которые Россия предоставляла другим странам, в 2022 году оказались вчетверо меньше, чем ожидалось, — вместо 48,68 миллиарда рублей из-за действующих санкций удалось собрать лишь 11,13 миллиарда. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы о реализации плана-графика мероприятий Минфина по выполнению документов стратегического планирования.

По данным издания, в 2021 году процентный доход России составлял свыше 52 миллиардов рублей, а в 2020-м — более 64 миллиардов. В прошлом году ситуация изменилась в связи с непоступлением платежей от иностранных заёмщиков из-за западных санкционных ограничений, поскольку американский Минфин и ЕС запретили осуществлять операции с российскими ЦБ, Министерством финансов и Фондом национального благосостояния. Кроме того, выступающий агентом по платежам от стран в адрес России ВЭБ.РФ также подпал под санкции.

Как сообщается на портале "Электронный бюджет", в этом году Россия получила лишь 0,3 миллиарда рублей процентного дохода по долгам зарубежных стран и компаний-заёмщиков. При этом то, какая часть основного долга возвращена, не уточняется, Минфин перестал публиковать данные об источниках финансирования дефицита бюджета.