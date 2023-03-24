В ЕП указали на наивность Евросоюза в отношениях с США

Евросоюзу пора признать собственную наивность в отношениях с США, заявил французский депутат Европарламента Жордан Барделла и призвал Брюссель начать разрабатывать политику, сосредоточенную на защите собственных интересов. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующее обращение депутата к ЕС.

Он напомнил про закон "О снижении инфляции", принятый США летом прошлого года, согласно которому планировалось выделить порядка 400 миллиардов долларов на финансирование энергетического перехода в стране в течение следующих десяти лет. Тогда не все поддержали инициативу, в ответ на что Барделла заявил о необходимости заняться разработкой стратегии, которая была бы сфокусирована на удовлетворении интересов Евросоюза.

"Вместо того чтобы сожалеть о том, что в глобализованном мире в период кризиса США содействуют росту собственных компаний и рынка труда, не лучше ли было бы Европейскому союзу использовать данную возможность, чтобы признать, насколько наивен он был в последние годы? Задумается ли ЕС наконец о разработке такой политики, приоритетами которой станут реиндустриализация и трудоустройство на его собственной территории?" — заявил европарламентарий.