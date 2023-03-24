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24 марта, 06:59

Кандидат в президенты Турции Перинчек признал Крым и новые регионы российскими

Претендент на пост турецкого президента, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что признаёт Крым и новые регионы российскими. Об этом он рассказал в беседе с "РИА Новости".

"Около месяца назад я выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку, и был почётным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия "Родина" заявила, что признаёт новые республики", — сказал он.

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Ранее лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что в случае успеха на выборах президента Турции выведет страну из НАТО. Он добавил, что Североатлантический альянс "представляет единственную угрозу для Турции".

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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