Кандидат в президенты Турции Перинчек признал Крым и новые регионы российскими

Претендент на пост турецкого президента, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что признаёт Крым и новые регионы российскими. Об этом он рассказал в беседе с "РИА Новости".

"Около месяца назад я выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку, и был почётным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия "Родина" заявила, что признаёт новые республики", — сказал он.