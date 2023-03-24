Эколог предупредил о вреде реагентов, которые остались на дорогах после сугробов

После таяния снега на улицах остались лежать реагенты, которыми зимой коммунальщики посыпали дороги для борьбы с наледью. Директор лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог Антон Ястребцев рассказал "Радио Sputnik", какую опасность представляют остатки химикатов.

"Что касается реагентов, которыми всю зиму у нас поливают и посыпают улицы, они никуда не исчезают. Частично они смешиваются со снегом, и их удаляют во время уборки. Частично они стекают в ливневую канализацию и попадают в реки, а большая часть лежит на земле до мая. И только потом весенними дождями тоже смывается в водоёмы", — объяснил он.

Как уточнил эксперт, нет никаких научных подтверждений тому, что реагенты загрязняют водоёмы или влияют на качество питьевой воды. Всё дело в том, что они постепенно смываются с улиц. А вот почва может пострадать, отметил эколог. В итоге нарушается питание корневой системы деревьев, что приводит к их медленной гибели.

Кроме того, оставшиеся химикаты с наступлением тепла засыхают и поднимаются в воздух, поэтому человек легко может вдохнуть частицы, что опасно для носоглотки и лёгких, продолжил специалист. По его словам, будет нелишним носить медицинские маски вплоть до мая, особенно аллергикам.

"Есть несколько исследований, которые говорят, что противогололёдные реагенты — аллергены. Особенно они опасны для детей и людей, склонных к аллергии. Конечно, это не ядохимикаты, но негативный эффект будет. Поэтому до майских гроз, которые смоют остатки химии с улиц, лучше пользоваться защитными масками", — пояснил Ястребцев.