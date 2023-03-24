Сделал дело — гуляй смело: Невролог дала семь простых советов, как сконцентрироваться на скучной работе
Невролог Меркулова посоветовала для повышения концентрации браться за дело сразу и верить в себя
Как научиться концентрировать внимание, чтобы быстро и легко решать вопросы, не вызывающие личного интереса, в беседе с Лайфом рассказала главный невролог больницы "РЖД-медицина" и руководитель неврологического центра имени Гехта ЦКБ "РЖД-Медицина", профессор Дина Меркулова.
"Вспомните, как школьники сидят за партой, когда им неинтересно. Вертятся, постоянно меняют положение, смотрят в окно, отвлекают других детей. У них внимание рассеянное. Они не усвоят то, что говорил учитель. А теперь вспомните, как те же дети слушают интересные истории вечерами у костра? Они даже не шелохнутся", — привела пример специалист.
Меркулова дала несколько советов, которые помогут справляться с делами быстрее и сэкономить драгоценное время на отдых.
- Во-первых, поверить в себя, не сомневаться.
- Организовать своё рабочее место уютно и аккуратно.
- Выбросить из головы все ненужные мысли и погрузиться в поставленную задачу.
- Избегать многозадачности. Мозг просто не успевает обработать такое количество информации и всё делает абы как.
- Когда перед глазами есть детальный план выполнения задачи, написанный в блокноте или напечатанный на компьютере, отступить от него сложнее.
- Не доводить себя до утомления, при необходимости сделать перерыв.
- Когда предстоит работа над сложным и не особо интересным делом, оно рискует отправиться в долгий ящик. Чтобы такого не произошло, беритесь за него сразу, пытайтесь найти в нём что-то увлекательное. Мотивируйте себя, и тогда концентрация внимания никуда не денется.
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