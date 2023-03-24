Сделал дело — гуляй смело: Невролог дала семь простых советов, как сконцентрироваться на скучной работе

Как научиться концентрировать внимание, чтобы быстро и легко решать вопросы, не вызывающие личного интереса, в беседе с Лайфом рассказала главный невролог больницы "РЖД-медицина" и руководитель неврологического центра имени Гехта ЦКБ "РЖД-Медицина", профессор Дина Меркулова.

"Вспомните, как школьники сидят за партой, когда им неинтересно. Вертятся, постоянно меняют положение, смотрят в окно, отвлекают других детей. У них внимание рассеянное. Они не усвоят то, что говорил учитель. А теперь вспомните, как те же дети слушают интересные истории вечерами у костра? Они даже не шелохнутся", — привела пример специалист.