Телефон для жизни: 5 смартфонов на Андроид дешевле 20 тыс. рублей, которые стоит купить в 2023 году Несмотря на то что некоторые из них были анонсированы пару лет назад, характеристики этих устройств по-прежнему позволяют использовать гаджеты по максимуму. 24 марта, 23:40 Смартфоны на Андроид — самый популярный вид телефонов у россиян. Фото © Shutterstock

При относительно небольшой цене эти устройства позволяют работать, искать информацию в Интернете и смотреть фильмы без ограничений.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: фото, характеристики, цена, описание

Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Фото © Shutterstock

Xiaomi Redmi Note 10 Pro — это смартфон с четырьмя камерами на задней панели, включая основную камеру на 64 Мп. Устройство оснащается AMOLED-экраном с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 1080 x 2400 пикселей. Он работает под управлением Android 11 и оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 732G. На борту устройства 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, которую можно расширить до 512 Гб с помощью карты памяти microSD. Xiaomi Redmi Note 10 Pro оснащён большой батареей на 5020 мА·ч. Также устройство поддерживает быструю зарядку на 33 Вт. Купить смартфон в России можно по цене от 17 990 рублей.

Realme 10: фото, характеристики, цена, описание

Realme 10. Фото © Shutterstock

Realme 10 — это бюджетный смартфон на Android c четырьмя камерами на задней панели, включая основную на 48 Мп. Устройство оснащается экраном IPS с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 1080 x 2400 пикселей. Работает на процессоре MediaTek Helio G88 и операционной системе Android 11. Смартфон доступен в нескольких вариантах памяти: 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти или 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Кроме того, есть возможность расширения памяти с помощью карты памяти microSD. Realme 10 также оснащён большой батареей на 5000 мА·ч, поддерживающей быструю зарядку на 18 Вт. Смартфон имеет сканер отпечатка пальца на боковой панели и поддерживает распознавание лица. Купить устройство в России можно по цене от 15 тысяч рублей.

HUAWEI Nova Y70: фото, характеристики, цена, описание

HUAWEI Nova Y70. Фото © twitter.com / DJTira

Смартфон HUAWEI Nova Y70 оснащён тройной камерой на 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп. Устройство комплектуется 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти, которую можно расширить до 512 Гб с помощью внешней карты. Оснащается экраном 6,75 дюйма. Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч — один из топовых показателей среди устройств на Android. Смартфон поддерживает быструю зарядку HUAWEI SuperCharge 22,5 Вт, с помощью которой зарядить гаджет до 70% можно за 10–15 минут. В минимальной конфигурации (на 64 Гб памяти) HUAWEI Nova Y70 стоит 7990 рублей.

OPPO A17: фото, характеристики, цена, описание

OPPO A17 — один из самых доступных смартфонов с диагональю экрана 6,5 дюйма и разрешением 1612 x 720 пикселей. Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G35 и имеет 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Камера состоит из двух модулей: модуль 50 Мп является основным, а вспомогательный модуль на 2 Мп отвечает за глубину и резкость. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч. OPPO A17 поддерживает две сим-карты и имеет слот для карт памяти microSD объёмом до 256 Гб. Цена устройства в России — от 7800 рублей.

POCO X3 Pro: фото, характеристики, цена, описание

POCO X3 Pro. Фото © twitter.com / Mobireviewz1

POCO X3 Pro — это смартфон на Android 11 с 6,67-дюймовым экраном, разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 860, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. Смартфон также поддерживает карты памяти microSD объёмом до 1 ТБ. POCO X3 Pro имеет четыре задние камеры: основную (48 Мп), широкоугольную (8 Мп), макрокамеру (2 Мп) и датчик объёма и глубины на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5160 мА·ч с быстрой зарядкой на 33 Вт. Устройство также оснащено NFC, боковым сканером отпечатка пальца, поддерживает две сим-карты и подключение наушников по проводу 3,5 мм. Цена смартфона в России — 16 900 рублей.

Авторы Евгений Жуков