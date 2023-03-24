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24 марта, 07:45

Осуждённые за растрату инвестор Калви и его партнёр Дельпаль покинули Россию

<p>Майкл Калви в суде. Обложка © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV</p>

Майкл Калви в суде. Обложка © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнёр Филипп Дельпаль, ранее осуждённые за растрату 2,5 миллиарда рублей, покинули Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, Калви и Дельпаль покинули РФ после того, как с них сняли меру пресечения в виде запрета определённых действий в начале 2022 года.

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Напомним, в феврале 2019 года Майклу Калви были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Фигурантами по этому делу также были топ-менеджер — француз Филипп Дельпаль — и ещё пять человек. А в августе 2021 года им был вынесен приговор: Калви получил 5,5 года условно, Дельпаль — 4,5 года.

Александра Вишнякова
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