Опросы ФОМ и ВЦИОМ показали, что подавляющее большинство россиян высоко оценивают работу Путина

Большинство россиян (80%) хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина. Это следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение".

Непосредственное доверие главе государства высказали 78%, скорее не доверяют — 13%, затруднились с ответом — 9%. Опрос "ФОМнибус" проводился с 17 по 19 марта. В нём участвовало 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше из 104 населённых пунктов в 53 российских регионах.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Путину доверяют 79,3% россиян, а не доверяют 16,7%. Одобряют деятельность главы государства 77%, 14,2% заявили об обратном. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 13 по 19 марта. В нём принимали участие 1,6 тысячи человек от 18 лет.