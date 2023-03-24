В Москве спасли кота-"механика", застрявшего в днище автомобиля

Чудесная история спасения произошла в московском Бирюлёве. Белый кот забрался внутрь автомобиля и самостоятельно выбраться не смог. На помощь ему прибыл расчёт столичных спасателей. Об этом рассказала пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

В Москве спасли кота-"механика", застрявшего в автомобиле. Видео © t.me / "Городское хозяйство Москвы"

Белый кот забрался под автомобиль и застрял в днище. Судя по всему, его мяуканье привлекло очевидцев. Выбраться самостоятельно он не смог, и тогда на помощь бедному котёнку пришла целая бригада московских спасателей.

"На место был направлен расчёт пожарно-спасательного отряда № 215 столичного Пожарно-спасательного центра. Прибывшие спасатели приподняли машину, сняли защиту и достали мурлыку. Спасённого котёнка передали хозяину", — сказано в сообщении.

В Москве спасли кота-"механика", застрявшего в автомобиле. Обложка © t.me / "Городское хозяйство Москвы"