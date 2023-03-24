На новой форме сборной Греции заметили свастику
Новую форму сборной Греции по футболу потребовали отозвать из-за свастики
Новая форма сборной Греции по футболу. Фото © Федерация футбола Греции
В парламентской партии экс-министра финансов Греции Яниса Варуфакиса MeRA25 осудили новую форму национальной команды по футболу. Там заявили, что на одежде сборной изображена свастика и правительство делает всё для фашизации общества.
Новую майку представил спонсор команды — компания Nike. В рекламном ролике звучат лозунги "Вся Греция в одной футболке" и "Мы играем как команда". Как заметили болельщики, на новой майке сине-белых есть свастика, в связи с чем MeRA25 потребовала отозвать футболку.
По словам пресс-секретаря MeRA25 Эрика Эдмана, Греческая федерация футбола (ГФФ) "под руководством известного и не выдающегося теоретика ультраправых Такиса Балтакоса (которого не раз обвиняли в связи с ультраправой партией "Хриси авги". — Прим. Лайфа) поставила на майке огромную свастику".
"С одной стороны, правительство вносит крайне недемократические, опасные поправки в законы якобы для того, чтобы исключить присутствие нацистов в парламенте, а с другой — делает всё возможное для их нормализации в обществе", — приводит слова представителя партии РИА "Новости".
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