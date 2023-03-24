7 схем обмана: Как нас дурят строители во время ремонта

Чтобы не дать себя обмануть во время ремонта, важно не просто найти компетентную бригаду строителей, но и быть вовлечённым в процесс, иначе ваши финансовые расходы окажутся выше предполагаемых. Инженер, эксперт в области разработки проектной и технической документации Дмитрий Мамин назвал Лайфу семь популярных схем мошенничества при ремонте.

Первая — черновые материалы. Заказчикам трудно подсчитать требуемое количество, например, штукатурки. Закупив, к примеру, 50 мешков, строители могут израсходовать лишь 40, а разницу использовать на другом объекте. Поэтому лучше самому постараться разобраться в расчётах необходимого стройматериала.

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Вторая — реферальная программа. Часто у строителей есть скидки в определённых магазинах или на рынках. Они могут не озвучивать вам условия, по которым приобретают те или иные товары, тем самым выигрывая на разнице между стоимостью. Также прораб часто просит продавца увеличить стоимость материалов, чтобы в итоге выставить счёт заказчику. Эксперт посоветовал самостоятельно покупать всё необходимое для ремонта.

Третья — "бесконечные" материалы. Часто строители намеренно не включают в первоначальную смету все материалы, затем они расширяют стоимость работ за счёт дополнительных соглашений, что приводит к увеличению финансовых затрат клиента. В этом случае следует оценить реальную необходимость внезапно возникших затрат.

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Четвёртая — "скрытые" работы. Такие случаи мошенничества происходят чаще всего, так как заказчик не может их проверить. Иногда это случается из-за банальной спешки, чтобы не сорвать сроки ремонта, но бывает, что строители специально не выполняют такие договорные обязательства.

Пятая — "лишние" работы. При ремонте нечистые на руку фирмы могут активно продвигать необходимость выполнения ненужных подготовительных работ. Например, выравнивание пола или стен. В этом случае придётся самому вникнуть в процесс и принять решение.

"Шестая — завышение объёмов. Если площадь полов посчитать достаточно просто, то расчёт площади стен представляется более сложной задачей. Также необходимо учитывать перерасчёты, поскольку при таких работах нам интересны объёмы стройматериалов, а не их вес, указываемый на упаковке",— продолжил Мамин.

Седьмая — банальная халтура. Тут можно дать один совет — внимательно выбирайте бригаду, которой доверите ремонт. Эксперт также порекомендовал изучить предложения нескольких подрядчиков, заявленную стоимость работ и сроки, а затем сделать окончательный выбор.